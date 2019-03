Verliefde burgemeester naar huis gestuurd

De 53-jarige burgemeester van CDA-huize heeft zich in de nesten gewerkt door de geheime relatie met een vrouw op het stadhuis.

Link heeft kennelijk afgelopen vrijdag een heftig gesprek gehad met zijn vriendin in Geldrop Daarop verdween hij van de radar. Omdat er zorgen waren over zijn geestelijke toestand, werden hulpdiensten ingeschakeld.

De fractievoorzitters hebben hem dringend aanbevolen thuis te blijven.

Een speciale onderzoekscommissie van de raad heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de relatie. Daarna kreeg hij een officiële waarschuwing vanwege integriteitsschending, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Nieuwjaarsreceptie

De eerste tekenen dat het fout zat in huize Link kwamen op 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente naar boven. Zijn vriendin schold hem daar ten overstaan van veel collega’s uit. Kort daarop besloot de gemeente een onderzoekscommissie in te stellen naar de affaire. Berry Link kreeg toen een waarschuwing. de affaire leek toen over.