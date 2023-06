Premium Het beste van De Telegraaf

Bewijs stapelt zich op tegen Trump: blijft hij desondanks de Teflon Don?

Door onze redactie buitenland

De strafzaak tegen Donald Trump is, ondanks veel bewijs tegen de voormalige president, nog geenszins een gelopen race. Ⓒ Getty Images via AFP

NEW YORK - Het net lijkt zich verder te sluiten rond Donald Trump. In een audio-opname uit het strafdossier die door CNN is gepubliceerd, erkent Trump openlijk geheime documenten te hebben, ondanks dat hij ten tijde van de opname (juli 2021) geen president meer was. Toch is een veroordeling allesbehalve een zekerheid. En niet alleen vanwege zijn status als Teflon Don. Zelfs de juryselectie voor de rechtszaak zou al een probleem kunnen opleveren.