Piepjonge eekhoorntjes waaien uit boom in Huizen

De kinderen waarschuwden de Dierenambulance. Vóór zij ter plaatse waren, was er nog een derde eekhoorn uit de boom gevallen. De eekhoorntjes zijn volgens NH Nieuws in een handdoekje gewikkeld en in een doos gelegd.

Astrid van de Dierenambulance zegt tegen de regionale omroep dat het om pasgeboren eekhoorntjes gaat: „Dus die waaien zo weg.”

De eekhoorntjes zijn door de Dierenambulance in een couveuse gelegd. „Mocht je nou een onderkoeld beestje vinden, dan kun je altijd zelf een colaflesje vullen met warm water en een handdoekje eromheen doen. Dat is ook een soort couveuse”, vertelt Astrid aan NH Nieuws.

Terug naar de moeder?

De piepjonge eekhoorns zijn nu opgevangen in de Eekhoornopvang Neder-Veluwe in Lunteren, daar worden de dieren waarschijnlijk grootgebracht. Terug naar moeder zal niet gaan: „De moeder van de beestjes vinden is een drama. Ze zijn zo razendsnel. Dat gaat helaas niet.” De opvang heeft laten weten dat het inmiddels weer goed gaat met de eekhoorntjes.