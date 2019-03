Parkeerbuffers Rotterdamse haven wegens Brexit

ROTTERDAM - In het Rotterdamse havengebied zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen van een harde Brexit zo veel mogelijk te verzachten. Op vijf locaties zijn tijdelijke bufferparkeerplaatsen ingericht voor vrachtwagens, indien de douanepapieren nog niet in orde zijn als het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder een brexitdeal uit de Europese Unie stapt. Daar is ruimte voor circa 700 vrachtwagencombinaties.