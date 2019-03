Levenslang geëist voor aanslag Joods Museum Brussel

Mehdi Nemmouche (r) Ⓒ AFP

BRUSSEL - Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen de hoofdverdachte van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014. Een volksjury had de Fransman Mehdi Nemmouche (33) vorige week al schuldig verklaard aan het doden van vier mensen.