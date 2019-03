Tientallen mensen zoeken hulp na Leaving Neverland

De veelbesproken documentaire werd vrijdagavond op NPO 3 uitgezonden. Daarin vertelden twee mannen dat zij tijdens hun jeugd waren misbruikt door het popidool. Normaal is MIND Korrelatie betrokken bij opvang, na een uitzending. Nu werd er tijdens de vier uur durende uitzending diverse keren verwezen naar het telefoonnummer van de hulporganisatie. Daarnaast zijn er dit weekend veel mails gestuurd. Ook vandaag bellen er mensen of zijn er chatverzoeken en MIND Korrelatie verwacht dat dit nog wel even doorloopt.

„Slachtoffers werden door de documentaire getriggerd”, zegt een woordvoerder. „Dat is niet vreemd. Eigen herinneringen en ervaringen kwamen daardoor naar boven.”

Opmerkelijk genoeg belden niet alleen slachtoffers. Ook Micheal Jackson-fans hingen aan de lijn. Die waren boos dat de hulporganisatie opvang bood. „Wij hebben uitgelegd dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de documentaire”, zegt de woordvoerder. „Wij zijn er voor de slachtoffers. En hebben verder geen mening over de docu.”

