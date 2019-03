China registreert ’kweekbereidheid’ vrouwen

Het jongste meisje in de database is amper 15 jaar oud, de jongste vrouw die volgens de gegevens klaar is om kinderen te krijgen 18. De gemiddelde leeftijd is 32, de oudste vrouw in de lijst 95. 89 procent in single, 10 procent gescheiden en 1 procent weduwe. Gevers zegt dat hij op de database stuitte tijdens een zoektocht naar niet-versleutelde Chinese databanken.

De hacker zegt niet te weten waar de database vandaan komt. Hij wil proberen om met een aantal vrouwen contact op te nemen die in de lijst zijn opgenomen, voorlopig zonder resultaat. „Dit is voorlopig alles wat we hebben. Onze eerste zorg is dat de databank nu snel beveiligd wordt”, vertelt hij aan The Guardian.

