Liefdesverklaringen voor man die hond vond

De 40-jarige Gasparik was die vrijdagavond op weg naar huis toen hij zag dat een groep mensen de hond probeerde te vangen. Uiteindelijk was het beestje na een uur kalm genoeg om te pakken en besloot Gasparik haar tijdelijk onder zijn hoede te nemen. Een eerste bezoek aan de dierenarts leverde helaas niet veel op: de chip van de viervoeter bleek niet geregistreerd te zijn. Daarom plaatste Gasparik diezelfde avond nog een oproep op Facebook in de hoop dat hij zaterdagmorgen een antwoord zou hebben op zijn prangende vraag: ’van wie is deze bruine labrador?’.

Zaterdagochtend bleek er echter nog niet veel schot in de zaak te zitten: „Dus ik besloot een bord te maken om samen met haar buiten op de stoep te gaan zitten wachten tot iemand ons kon helpen.”

Een lokale fotograaf, Eben Adrian, zag de twee, maakte een foto van het duo en plaatste het online. Dat plaatje ging als een dolle over het web. „Toen ging het snel. Ik kreeg van links en rechts berichtjes. Ik kon het bijna niet bijhouden!”

Het verlossende antwoord

Uiteindelijk heeft Jason Gasparik drie uur met de hond op de stoep gestaan tot het verlossende antwoord kwam: het baasje van Roxy, zoals de hond blijkt te heten, zocht vanuit zijn auto naar de viervoeter. De man heeft last van zijn rug en loopt niet makkelijk, dus zocht hij, al roepend, vanuit zijn wagen.

Een vrouw die de foto van Gasparik en Roxy had gezien, hoorde de zoekende man roepen en bracht de hem bij Jason Gasparik. „Zo snel als Roxy haar baasje zag waren haar oren gespitst en rende ze recht op hem af. De eigenaar van Roxy had de papieren meegenomen om aan te tonen dat ze écht bij hem hoorde.”

Aan People vertelt Jason Gasparik dat hij van plan is het contact tussen Roxy en haar baas goed te houden. Zo kan hij ook de hond regelmatig uitlaten: een mooie uitkomst voor beide partijen.

Liefdesverklaringen

Niet alleen leverde de daad van Gasparik een mooi verhaal én een leuke vriendschap op: de Amerikaan kreeg ook van heel wat vrouwen verzoekjes om met hen te daten: „Een vrouw stelde zelfs voor om zowel mij als Roxy op te vangen.”

Toch blijkt Gasparik niet in te gaan op de liefdesverklaringen: hij is net vrijgezel en wil het even rustig aan doen.