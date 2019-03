’Meer onderzoek naar hacken PGP-telefoons’

Volgens de advocaat van Omar L. zijn de gekraakte data het enige door het Openbaar Ministerie aangeleverde bewijs tegen haar cliënt. „Daarom moeten we zeker weten of het betrouwbaar is, of dat er - om het maar even zo te noemen - mee geklooid kan zijn.”

In april 2016 werden servers van Ennetcom in Canada in beslag genomen en wisten de opsporingsdiensten codes van versleuteld dataverkeer te kraken. Deze berichten hebben politie en justitie een schat aan informatie gegeven over onder meer criminele bendes, die zich onbespied waanden via hun PGP-telefoons.

Het OM ziet de toegevoegde waarde voor extra onderzoek naar de data niet. „L. en M. zeggen dat ze nooit een account hebben gehad, dus een onderzoek naar mogelijk hacken is helemaal niet aan de orde.”

De rechtbank Gelderland - uitgeweken naar de locatie op Schiphol - hield maandag de laatste inleidende zitting voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die zal vanaf 14 mei plaatsvinden en er zijn meerdere dagen voor uitgetrokken. De uitspraak wordt 26 juni verwacht.

De mannen die maandag moesten voorkomen, staan onder meer terecht voor hun veronderstelde rol bij de moord op Eaneas L. in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016. De zaak speelt zich af tegen de achtergrond van wat de ’mocro-oorlog’ wordt genoemd.