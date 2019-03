Aanhoudingen na dodelijke steekpartij Geldermalsen

Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Beneden-Leeuwen (Gelderland), werd zondag rond 18.00 uur neergestoken. Agenten troffen de man zwaargewond aan. Ambulance en traumahelikopter kwamen te hulp, maar de man overleed ter plekke.

De politie heeft forensisch onderzoek gedaan op de plaats van het incident en er is buurtonderzoek gedaan. Daaruit kwamen de twee verdachten naar voren. Ze werden maandagochtend in hun woningen aangehouden en zijn ingesloten voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de Meersteeg.