KPMG en wetenschappers kritisch op kabinet over aanpak coronacrisis

„Het deels afwijken van de opgestelde vaccinatiestrategie door de Gezondheidsraad heeft mogelijk geleid tot gezondheidsschade en onnodig lange extra druk op ziekenhuizen”, schrijven de onderzoekers.

’Schijntegenstelling’

Ook wijst KPMG erop dat Nederlanders meerdere keren bij de aanpak van de crisis te horen kregen dat ’zorgvuldigheid boven snelheid’ ging. „Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de vaccinatiecampagne. Dat snelheid als zodanig in werkelijkheid juist een onderdeel is van zorgvuldigheid werd daarmee genegeerd en daarmee werd een schijntegenstelling gecreëerd”, aldus het onderzoeksbureau.

KPMG merkt ook op dat de samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, GGD GHOR Nederland en GGD’en, moeizaam verliep. „Het meest in het oog springende voorbeeld betreft de lange wachttijden voor de teststraten in het najaar van 2020. Volksgezondheid en RIVM stelden het nieuwe testbeleid op, informeerden de GGD’en relatief laat en ook de inkoop van testcapaciteit door Volksgezondheid was te laag.”

Internationale afstemming

Ook de samenwerking met buurlanden om het coronavirus onder controle te houden ging vaak mis. „Nederland zou baat hebben gehad bij het internationaal coördineren van maatregelen. Toen Nederland koos voor een lockdown, konden mensen alsnog naar terrasjes in België en Duitsland. Wanneer Nederland het virus onder controle had, kwamen inwoners van buurlanden juist naar Nederland”, staat in het rapport.

Een groep van zeventien wetenschappers pleitte eerder deze week voor meer onafhankelijk onderzoek over de ’pandemische chaos’. „Denk na, is onze oproep”, aldus voormalig huisarts Dick Bijl. „Er is geen hard wetenschappelijk bewijs voor veel overheidsmaatregelen, zoals de mondmaskers en de lockdown, die wél enorme offers hebben gevraagd van de bevolking. Dat had naar onze mening allemaal genuanceerder gekund.”