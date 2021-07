Breaking Bad XL: beelden van enorm crystal meth-lab in voormalige fruitkwekerij Nederweert

Een loods vol vaten aan de Hoogbosweg in Nederweert. Ⓒ Jeroen Kuit

NEDERWEERT - Niet eerder heeft de politie in Nederland zo’n groot crystalmethlab gezien als nu in Nederweert. Capaciteit: ruim honderd kilo per dag. Een 62-jarige Pool is gearresteerd, meer aanhoudingen zijn mogelijk op komst. „De ketels waren nog warm toen we binnenvielen.”