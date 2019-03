Verdachte beschieting Delft opgepakt

In de ochtend van 16 september werd de gevel van een coffeeshop in de Breestraat beschoten. Eerder die nacht waren er al twee pogingen gedaan, in de Breestraat en de Peperstraat. Maar die mislukten, omdat het wapen kennelijk weigerde. De twee zouden daar ook achter zitten. De derde poging lukte wel, waarbij meerdere kogels werden afgevuurd. Het OM verdenkt het tweetal van poging tot moord dan wel doodslag, bedreiging, vernieling en vuurwapenbezit.

Naast de zaak van 16 september werd Delft vorig jaar opgeschrikt door meerdere incidenten die in de vroege ochtend plaatsvonden. Daarbij vielen geen slachtoffers. Op 8 mei werd een coffeeshop beschoten in de Peperstraat. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Ruim een week later, op 17 mei, ontploften handgranaten in de Breestraat en de Peperstraat. Twee mannen worden hiervan verdacht. Een van hen zit vast en de andere verdachte werd juist maandag voorlopig uit voorarrest vrijgelaten.

Op 12 juni werden op de Beestenmarkt en de Molslaan winkels beschoten. Op 27 juni werd voor een bedrijf aan de Neringstraat een handgranaat gevonden. Voor beide zaken zijn nog geen verdachten in beeld. Op 8 oktober probeerden twee mannen op een scooter een coffeeshop in de Breestraat te beschieten. Een agent die ze zag, schoot op ze. Een van hen werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. In deze zaak zijn twee Zoetermeerders van 18 en 21 jaar verdachte, maar ze zitten niet vast.