Verdachte opgepakt beschieting Delft

Bij de beschieting op 16 september werd de gevel van een coffeeshop in de Breestraat beschoten. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De politie heeft een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van de beschieting van een coffeeshop in Delft met een automatisch vuurwapen, op 16 september. Het gaat om een 28-jarige man uit Amsterdam. Hij is maandag aangehouden in de gevangenis in Lelystad, waar hij vastzit voor een ander feit, meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag. Eerder werd in deze zaak al een 26-jarige man, ook uit Amsterdam, aangehouden.