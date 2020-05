Poolse moordenaar die nog 20 jaar moet zitten in Rijswijk gepakt

De politie stuitte per toeval op de man. Hij zat als passagier in een auto die werd gecontroleerd. De auto reed over de A4 en van de eigenaar ervan wilde de politie de verblijfplaats weten. De auto werd ontdekt met behulp van camera’s die kentekens scannen.

Bij de daaropvolgende controle, die een paar straten van de A4 plaatsvond in Rijswijk, werden ook de personalia van de passagier gecontroleerd. Daarbij bleek dat de Pool internationaal stond gesignaleerd. In totaal moet hij nog een straf uitzitten van twintig jaar, een maand en twintig dagen. De Pool zit vast in afwachting van zijn overlevering.