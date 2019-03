Monique Westenberg (41, partner van Dré Hazes) verloor vorig jaar niet alleen haar geliefde stiefmoeder, maar ook haar hond en zielsmaatje Dunya. Om het verdriet te verwerken, heeft de blondine van haar leven met de viervoeter een kinderboekje laten maken. "Hoe leg je uit aan een kindje dat een hond ziek is of naar de hemel is? Daar helpt dit boek bij."