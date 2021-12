Biefstukdief rent recht in armen van surveillerende agent

Een surveillerende motoragent zag de man rennend op zich afkomen in de C.G. Wichmannstraat in het zuidelijk gedeelte van de stad. Vervolgens zag hij de man, toen deze op zijn beurt de agent in het vizier kreeg, snel een tas in de bosjes gooien. Reden voor de agent om de man in te rekenen.

De tas bleek vervolgens gevuld met een groot aantal voorverpakte biefstukken. De man had deze kort daarvoor gestolen bij supermarkt Albert Heijn in de B.S.F. von Suttnerstraat.

De politie onderzoekt behalve deze diefstal of de man meer op zijn kerfstok heeft.