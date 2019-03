Zakenman: ik miste neergestorte vlucht op twee minuten

Het toestel stortte zes minuten na het opstijgen neer ten zuidoosten van de Ethiopische hoofdstad. Alle 149 passagiers en 8 bemanningsleden kwamen om het leven.

De Griek zou de honderdvijftigste passagier zijn geweest als hij op tijd was geweest. „Ik was boos omdat niemand me wilde helpen om alsnog aan boord te komen”, aldus Mavropoulos, die moeite had om de juiste gate te vinden. „Achteraf ben ik natuurlijk dankbaar en leef ik mee met de slachtoffers en hun families.”

Mavropoulos moest zich later verantwoorden bij de luchtvaartpolitie waarom hij niet in het vliegtuig was gestapt. „Agenten vertelden me toen dat het toestel was neergestort. Ik wist niet wat ik hoorde.” Een andere man miste de vlucht eveneens omdat zijn eerdere reis van Dubai naar Addis Abeba vertraagd was.

In het Facebook-bericht waarin Mavropoulos zijn verhaal doet, deelt hij ook een foto van zijn vliegticket.

