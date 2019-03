Doodschopper (22) grensrechter Nieuwenhuizen verdachte in steekincident

Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van bronnen rondom Yassine. Hij is medeverdachte in een zaak waarbij een echtscheidingsadvocate met een mes in haar gezicht werd gestoken. Het is onduidelijk of Yassine daadwerkelijk het mes heeft getrokken. Waarschijnlijk voerde een andere verdachte de aanval uit.

Yassine D. veroorzaakte als 15-jarige jongen een schok van verontwaardiging toen Buitenboys-grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in elkaar werd geschopt na een amateurvoetbalwedstrijd. Spelers van Nieuw-Sloten B1, onder wie Yassine, takelden hem zo zwaar toe dat hij een dag later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Yassine kreeg daar 12 maanden jeugddetentie voor, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Probleemgeval

Na zijn vrijlating is Yassine meerdere keren veroordeeld voor diefstal en inbraak. Zijn vader zou zwaar in de financiële problemen zitten door de schadevergoeding die hij de familie Nieuwenhuizen moet betalen.