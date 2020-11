Emoties lopen hoog op in MH17-proces: ’opstootje’ in damestoilet

Silene Fredriksz: „Het was een toevallige ontmoeting, waarin ik mijn hart liet spreken.” Ⓒ Reuters

Schiphol - Dat de emoties in het MH17-proces soms hoog kunnen oplopen, bleek vrijdag in de rechtbank Schiphol. Er was een opmerkelijk incident op het damestoilet. Advocaat Sabine ten Doesschate van de Russische verdachte Oleg Poelatov keerde na een pauze niet terug in de zittingszaal.