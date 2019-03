Personeel steelt bijna half miljoen bij Havenbedrijf Rotterdam

De fraude kwam aan het licht na een tip van ING, dat navraag deed na het betalen van facturen aan FMS Group BV. Het bedrijf zou personeel hebben verhuurd, maar in werkelijkheid gebeurde dat nooit.

De fraude speelde zich af tussen 2016 en 2018. De zaak werd openbaar omdat één van de ontslagen betrokkenen zijn baan bij het Havenbedrijf terugeiste. De man werkte op de afdeling Digital & Information Technology. Zijn verzoek is afgewezen door de rechter.

Het Havenbedrijf Rotterdam bevestigt in een reactie tegen RTV Rijnmond dat er onderzoek is gedaan naar financiële onregelmatigheden, waarbij enkele medewerkers waren betrokken. De andere medewerkers zijn er inmiddels ook niet meer werkzaam. Of en hoe het geld is verdeeld, kan het bedrijf niet zeggen. Er is een juridische procedure gestart om het geld terug te krijgen.