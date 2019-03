Overvallers verraden vluchtroute door telefoon te stelen

De overval vond rond 15.30 uur plaats aan de Händelstraat in de Muziekwijk in Almere. Het duo rende met bivakmutsen op de winkel binnen. Ze maakten onder meer de mobiele telefoon van de eigenaar buit, meldt de politie maandag. Maar door die telefoon heeft de politie juist kunnen achterhalen dat de verdachten zijn gevlucht via de Beethovenstraat naar de Madernastraat. De politie hoopt door het vrijgeven van die details meer getuigen te vinden.

De overvallers pakten ook geld af van een getuige. De eigenaar is na het steekincident door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

„Beide verdachten waren jong en droegen een bivakmuts. Beiden hadden een donkere broek aan waarvan een met witte letters op de broekspijp. Ook droegen zij handschoenen. Ze spraken goed Nederlands. Eén van de overvallers heeft donker krullend haar”, aldus de politie Almere.