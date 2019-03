Contactverbod voor afgewezen ’student’ universiteit Wageningen

De man bestookte het bestuur en medewerkers van de universiteit met duizenden dreigmails, telefoontjes en andere berichten – ook via social media. Hij was sinds 2016 achttien keer afgewezen voor een studie en viel daarna zo’n honderd verschillende personen lastig.

In zijn dreigementen schreef hij teksten als „Iemand gaat dood, ik maak iemand dood als er geen onderzoek komt” en „Iemand gaat met zijn/haar leven betalen voor de schade die steeds en steeds toeneemt.”

’Diarree aan berichten’

Woordvoerder Simon Vink van de WUR zei tijdens de rechtszaak te weten dat de afgewezen ’student’ niet alleen de universiteit lastigvalt, maar ook medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en zelfs de rechtbank. Job Cohen, Mark Rutte en andere prominenten zijn schijnbaar ook doelwit van de man. „Hij stuurt een ’diarree’ aan berichten.”

Mocht de Arnhemmer toch opnieuw in de fout gaan, moet hij een dwangsom betalen van 500 euro per overtreding tot een maximum van 25.000 euro. Bij tien overtredingen wacht hem zeven dagen cel, ofwel gijzeling door justitie, tot maximaal één jaar in totaal.

