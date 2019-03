Amsterdam gooit reddingsboei uit naar historische tramlijn

Stadsdeel Zuid steggelt al jaren met de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam over verplaatsing van de loods en de tramlijn. De historische tram 30 loopt van Bovenkerk naar het Haarlemmermeerstation. De trams staan op de Havenstraat echter in vervallen loodsen, die schril afsteken bij het naburige Olympisch Kwartier en de Haarlemmermeerbuurt in Zuid.

De gemeente heeft het gebied rond de Havenstraat op het oog voor de ontwikkeling van 500 middensegment woningen, een basisschool, horeca en diverse ondernemingen. Tot vorig jaar kregen de vrijwilligers van EMA samen met de vereniging Rijdend Elektrisch Tram Museum (RETM) de kans van de gemeente en het stadsdeel om te duiden hoe zij in de nieuwe plannen dachten de broek op te houden op dezelfde plek.

Grijze haren kregen die vrijwilligers ervan. Het idee om naar het Amsterdamse Bos uit te wijken, werd getorpedeerd en neerstrijken in Amstelveen, op het andere eindpunt, was ook geen optie voor de politiek. Uiteindelijk presenteerde het stadsdeel vorig jaar maart een bestemmingsplan, waarbij er geen officiële plek meer was voor lijn 30. Er bleef alleen een 'optie open', voor het geval er toch nog een oplossing werd gevonden.

Loods

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke ontwikkeling) is in samenspraak met stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel van Zuid tot de conclusie gekomen dat er alsnog plek moet worden ingeruimd voor de tramlijn en de toestellen. In de nieuwe ontwikkelingsplannen komt een loods van 500 vierkante meter.

Het stadsdeel zal ook zorg dragen dat de nieuwe loods voldoet aan de geluids- en trillingseisen, zodat de buurt een goed woon- en leefklimaat houdt. Ook is er gekeken naar het werken in de avonduren aan de trams, omdat de vrijwilligers daar afhankelijk van zijn. De gemeente ziet ook op dit gebied mogelijkheden.

Financieel plaatje

Feit blijft wel dat de gemeente nog steeds een solide beleids- en financieel meerjarenplan van EMA en RETM overlegd wil krijgen. Sebastiaan Capel: ,,Wij hebben gevraagd of de organisaties een 10-jarenplan kunnen indienen, zodat wij het gemeenschapsgeld, dat ermee gemoeid is, kunnen verantwoorden naar de burger.”

Ook hierin komt de gemeente tegemoet, want het zal externe ondersteuning bieden aan de tramorganisaties om tot een solide plan te komen.

Op dit moment bevindt een deel van de collectie historische trams zich in de remise Lekstraat. Deze trams kunnen daar de komende jaren blijven staan en van daaruit worden ingezet voor activiteiten op het stadsnet. Voor de lange termijn is het onzeker of de remise Lekstraat de historische trams kan blijven stallen. Hier zal dan een oplossing voor moeten worden gevonden.