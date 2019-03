Nieuwe poging aanpak hufterdiplomaten

Momenteel hebben buitenlandse hufterdiplomaten hier weinig te vrezen. Van alles is er geprobeerd om hen te laten betalen voor hun verkeersboetes en parkeerbonnen, maar alsnog bleef grofweg de helft van de rekeningen onbetaald. De afgelopen drie jaar zijn er zelfs helemaal geen boetes opgelegd.

Ambassades krijgen boetes niet meer thuisgestuurd

Nederland stuurde voorheen een brief naar de ambassade van de zendstaat als een boete niet was betaald. De maatregel had effect. Totdat het Gerechtshof in Arnhem in september 2014 oordeelde dat een diplomaat terecht tegen een verkeersboete in beroep ging en het Openbaar Ministerie zelfs helemaal moest stoppen met het beboeten van buitenlandse diplomaten. Sinds begin 2015 krijgen medewerkers van ambassades en internationale organisaties de boetes niet eens meer thuisgestuurd. Er is sindsdien ook geen registratie meer van wie wel of niet boetes betaalt.

Het aantal overtredingen van diplomaten nam wel flink toe, zo stelt Buitenlandse Zaken vast op basis van flitsfoto’s In 2015 waren dat er 9.850 in 2016 23.583 , in 2017 26.722 en 29.584 afgelopen jaar.

Brief in plaats van boete

Kabinet en Tweede Kamer waren daar zeer ontevreden over. Nu komt minister Blok (Buitenlandse Zaken) met nieuwe wetgeving die een ’notificatiesysteem’ mogelijk maakt. In plaats van een boete krijgen diplomaten een brief thuis krijgen met een melding dat ze de wet hebben overtreden, en een betalingsvoorstel. Daarbij wordt ook, heel subtiel, een flitsfoto bijgesloten. Aan de wet is drie jaar gewerkt.