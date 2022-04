Premium Het beste van De Telegraaf

Van ’gedaald vertrouwen’ niets te merken in Limburgse hoofdstad Maastricht sluit Oranjes in de armen: ’Eigenlijk heel normale mensen’

Door Nico Fassotte en Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Op het Vrijthof werd het tijdens Koningsdag zo druk, dat werd het beroemde plein werd afgesloten. Ⓒ Jeroen Kuit

Maastricht - Heeft de koning de Limburgers toch nog voor zich kunnen winnen? Willem-Alexander had naar eigen zeggen ’een onvergetelijke dag’ in Maastricht, waar hij zijn 55e verjaardag vierde. Dat terwijl het vertrouwen in de koning in geen enkele provincie zo laag is (36%) als in Limburg.