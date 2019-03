Gedragscode beschermt wandelaars tegen koeien

Wandelaars krijgen het advies om hun honden los te laten als ze worden aangevallen door koeien. Ⓒ AFP

WENEN - Wandelaars die de Oostenrijkse Alpen intrekken moeten zich voortaan goed gaan gedragen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen door koeien. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz kwam maandag met een speciale gedragscode voor wandelaars nadat in 2014 een Duitse toeriste om het leven was gekomen toen ze werd aangevallen door koeien in een Alpenwei.