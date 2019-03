Voetballers beleven angstige momenten tijdens storm

Vlaggen wapperen langs de zijlijn in een winderig Werkendam. Ⓒ Twitter

Rondvliegende takken, omgevallen dug-outs en doeltrappen die over de eigen achterlijn verdwijnen: het was een chaotische zondagmiddag op de Brabantse voetbalvelden. De KNVB liet de scheidsrechters beslissen over het al dan niet afgelasten van de wedstrijden, wat leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de clubs.