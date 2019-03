Algerijnse president ziet na protest toch af van herverkiezing

In Algerije is de afgelopen weken massaal gedemonstreerd tegen het bewind van de 82-jarige leider, die al 20 jaar aan de macht is en zondag terugkeerde in Algerije na een medische behandeling in Zwitserland. Het zint betogers niet dat hij ondanks zijn broze gezondheid weer naar voren was geschoven om mee te doen aan de verkiezingen. Ook Bouteflika zelf gaf maandag zijn broze gezondheid en zijn leeftijd als reden om af te zien van een nieuwe termijn als president.

Hij kondigde aan dat hij zo snel mogelijk de regering zou vervangen. Premier Ahmed Ouyahia maakte al zijn aftreden bekend. Zijn opvolger is Noureddine Bedoui. Bouteflika beloofde ook een referendum over een nieuwe grondwet voor het einde van het jaar.

Rechtspraak

Meer dan duizend rechters hadden maandag al gezegd dat ze geen toezicht konden houden op het verloop van de presidentsverkiezingen met Bouteflika als kandidaat.

Algerijnse advocaten gingen maandag de straat op in Algiers. Ⓒ AP