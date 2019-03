Gal Gadot springt in de bres voor haar Arabische landgenoten. Ⓒ foto AP

TEL AVIV - Wonder Woman heeft de strijd aangebonden met… Benjamin Netanyahu. Gal Gadot, de Israëlische actrice die de superheldin vertolkt, springt in de bres voor de Arabieren in haar land, die door de premier op pijnlijke wijze worden weggezet als tweederangsburgers.