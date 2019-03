Merkel doet stapje terug

Bondskanselier Angela Merkel en Annegret Kramp-Karrenbauer kunnen het uitstekend met elkaar vinden tijdens een bijeenkomst over het leiderschap van de CDU begin dit jaar. Kramp-Karrenbauer werd door Merkel naar voren geschoven als haar beoogde opvolgster. Ⓒ foto AFP

BERLIJN - Angela Merkel (64) geeft de teugels steeds meer over aan CDU-chef Annegret Kramp Karrenbauer alias AKK. Het is zelfs onduidelijk, of de ’Wir schaffen das’-kanselier, verguisd om haar migratie-beleid, überhaupt een rol bij de Europese verkiezingen zal spelen. Dit verkondigde gisteren haar eigen christendemocratische partij.