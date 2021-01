Franse cel voor maaltijdbezorger (19): ’Ik lever niet aan joden’

Twee restauranteigenaars uit Straatsburg waren naar de rechter gestapt nadat de koerier bestellingen had geannuleerd omdat het ’Israëlisch eten’ betrof. „Ik lever niet aan joden”, zou de bezorger tegen een van hen hebben gezegd.

„De Franse wet verbiedt discriminatie van welk soort dan ook”, aldus de rechter. „In dit land moet je iedereen respecteren.”

De Algerijn had voor het werk het account van Deliveroo gebruikt van een kennis. Hij gaf in de rechtbank via een tolk toe dat hij de bestellingen had geannuleerd, maar ontkende dat hij niet aan joden wilde leveren.

’Haatdaad’

Een Israëlitische geloofsorganisatie heeft een klacht ingediend tegen Deliveroo en spreekt van ’openlijke antisemitische discriminatie’. Dat bedrijf had beloofd direct actie te ondernemen als de beschuldigingen zouden worden bewezen. Deliveroo reageerde opgelucht op de vaststelling dat het geen werknemer was die deze „hatelijke daden” op zijn geweten heeft.

Algerije had voor de stichting van de staat Israël een rijke joodse populatie. Daarvan zijn slechts enkele tientallen in het land over.