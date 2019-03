’Jetten scoort over rug Hemweg-personeel’

Vakbonden zijn witheet op D66-leider Rob Jetten vanwege een provocerende verkiezingsposter bij energiecentrale Hemweg in Amsterdam. Rob Jetten afgelopen zaterdag breed lachend voor de centrale. Op sociale media werd de opgestoken duim van Jetten scherp bekritiseerd. Ⓒ ANP / Instagram

Amsterdam - De provocerende verkiezingsposter van D66 pal naast de Amsterdamse kolencentrale Hemweg die dicht moet, is vakbonden totaal in het verkeerde keelgat geschoten. De poster is kwetsend voor werknemers die mogelijk worden ontslagen, vinden ze.