Roddel en achterklap kwellen PVV

Voor een partij die Nederland uit de EU wil hebben, is het Europees Parlement onder PVV’ers opvallend populair. In de strijd om een plek op de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen betichten gegadigden elkaar van chantage, luiheid en losbandigheid. De schermutselingen bieden een blik in het anders zo gesloten bolwerk van de PVV. Een slangenkuil.