Asscher: ’lagere btw op rekening bedrijven’

Met dat verhaal gaat PvdA-leider Asscher de boer op in de komende verkiezingsdebatten. Hij heeft door Maurice de Hond laten peilen – onder 2700 Nederlanders – hoe Nederlanders staan tegenover zijn plannen om de koopkracht te verbeteren.

Nou zal bijna iedereen voor een btw-verlaging zijn, maar uit de peiling blijkt dat mensen er nog steeds massaal voor zijn als er iets tegenover staat. Maar liefst 79 procent van alle deelnemers ziet een btw-verlaging zitten als datie betaald wordt met hogere belastingen voor bedrijven. Bij de VVD-achterban is ook nog steeds 54 procent daarvoor en bij het CDA zelfs 70 procent. Alleen de achterban van D66 is tegen het terugdraaien van de kabinetskeuze om de winstbelasting te verlagen en de btw omhoog te gooien.

Asscher eist, met de peiling in de hand, dat de winstbelasting voor bedrijven niet verder verlaagd wordt en dat dit geld naar de burgers gaat. Volgens hem merken mensen na de magere crisisjaren nu nog te weinig dat het goed gaat. Alleen bedrijven merken dat echt, volgens Asscher. „Mensen snakken naar een dikkere plus in de koopkracht. Maar de lobby van grote bedrijven is sterker dan de stem van de gewone mens.”

De sociaaldemocraat dreigt dat hij opnieuw niet de belastingplannen van het kabinet zal steunen als er niet geluisterd wordt. „De coalitie moet onze plannen steunen, Nederland steunt het ook.” Na de verkiezingen kan het kabinet de PvdA nog hard nodig hebben. De regeringspartijen zullen volgens de peilingen immers hun meerderheid in de Eerste Kamer verliezen en hebben dan hulp nodig om voorstellen er doorheen te loodsen.