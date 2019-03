Snorfiets steeds populairder, maar hoelang nog?

Snorfietsers moeten vanaf 8 april met een helm op de rijbaan rijden in ’trendsetter’ Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De snorfietser gaat de bromfietser steeds sneller voorbij. Het voertuig dat vanwege de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur op het fietspad mag rijden en geen helmplicht heeft, groeit in populariteit, zo blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekendmaakt. De vraag is wel: hoelang nog?