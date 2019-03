Akkoord EU en May aan vooravond cruciale Brexit-stemming

Voorzitter van de Europese Commissie Juncker waarschuwde na onderhandelingen met de Britse premier May in Straatsburg dat het „deze deal” is voor de Britten, of dat anders de hele Brexit wellicht niet door kan gaan.

De grootste problemen draaien al tijden om de noodoplossing voor de Ierse grens. Daar komt straks een harde grens te lopen tussen de EU en het VK. Deze ’backstop’ is in feite een verzekeringspolis om de grens open te houden, cruciaal voor de vrede daar, in het geval de EU en het VK er niet tijdig in slagen een handelsdeal met elkaar te sluiten. Dat is namelijk de volgende mammoetklus die in de agenda staat, mocht het scheidingsakkoord alsnog aangenomen worden.

Premier May was op zoek naar keiharde juridische garanties dat de Britten niet eeuwig in de noodoplossing de EU ’gevangen’ kunnen worden gehouden.

May claimde maandagavond laat dat ze nu die garanties heeft gekregen. Maar in feite is er helemaal niks veranderd aan de inhoudelijke deal die ze ruim honderd dagen geleden met de EU sloot, maar die ze maar niet door haar eigen parlement geloodst krijgt. Wel krijgt ze een ’inlegvel’ bij het akkoord met daarin extra beloften over de intenties van de EU.

Het VK kan, zo is benadrukt, naar een arbitragepanel stappen en vragen om uit de vangnetsconstructie te mogen. Een dergelijke optie zat al in de oorspronkelijke plannen maar is nu verder uitgewerkt.

Nadat de Britten de EU verlaten is er een overgangsperiode voorzien tot eind 2020, waarbij ze gewoon alsof ze EU-lid zijn, blijven betalen. Ze beslissen alleen niet meer mee. In deze tijd, met een jaar te verlengen, moet een handelsakkoord tussen de EU en het VK worden uitonderhandeld.

Lukt dit dan is de hele noodoplossing voor de Iers/Noord-Ierse grens helemaal niet nodig. Maar lukt dit niet, dan was de vrees bij een ruime meerderheid in het Britse parlement dat de EU het VK ’gevangen’ zou blijven houden in de noodoplossing die dan van kracht wordt, waarbij het noodgedwongen wat betreft regelgeving zeer dicht tegen de EU blijft aanschurken.