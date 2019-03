May en EU eens over aanpassing Ierse grens

Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse premier Theresa May is met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie een aanpassing van haar Brexitakkoord overeengekomen. Met deze nieuwe deal hoopt ze op steun voor haar Brexit-plannen als daar dinsdag over gestemd gaat worden in het parlement, zei kabinetschef David Lidington.