Dode bij ongeluk met tankwagen in Rotterdam

ROTTERDAM - Bij een ongeluk met een tankwagen en een auto op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam is een 21-jarige man uit Rotterdam overleden. Het betreft de bestuurder van de personenauto. De chauffeur van de tankwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.