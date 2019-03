’Heks van Kockengen’ ontkent gebruik van ibogaïne

Onze verslaggever Chris Ververs is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

De Zweedse kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. G. erkent dat ze de vrouw van het station haalde, maar snel besliste dat ze de Zweedse niet kon behandelen omdat die niet aan de voorwaarden voldeed. De vrouw verbleef wel in de bed and breakfast naast de woning van G., waar ze twee dagen later overleed. In haar bloed werd ibogaïne aangetroffen.