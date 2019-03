Tien jaar cel geëist tegen ’Heks van Kockengen’

Onze verslaggever Chris Ververs was bij de zaak aanwezig. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

G. ontkent dat ze patiënten heeft behandeld met ibogaïne. Ze zei voor de rechtbank in Utrecht dat ze wel mensen behandelde met iboga, de wortel van een West-Afrikaanse plant, waarin slechts een minimale hoeveelheid ibogaïne zou zitten. Het OM benadrukt dat het gebruik van iboga het juist oncontroleerbaar maakt hoeveel giftige ibogaïne iemand binnen krijgt.

De vrouw uit Malmö kwam naar Nederland om hulp te zoeken voor haar drugsverslaving. G. zegt dat ze de Zweedse niet kon behandelen omdat die niet aan de voorwaarden voldeed. De vrouw verbleef volgens haar wel in de bed and breakfast naast de woning van G., waar ze enkele dagen later overleed. In haar bloed werd ibogaïne aangetroffen.

Opzettelijk om het leven gebracht

Volgens het OM heeft G. de vrouw opzettelijk om het leven gebracht, omdat ze wist dat ibogaïne levensgevaarlijk kan zijn. G. werd in 2015 al veroordeeld voor het toebrengen van gezondheidsschade bij één cliënt. Ze liet tussen 2006 en 2011 honderden verslaafden afkickpogingen doen met ibogaïne. In die periode overleden twee mensen en twee raakten zwaargewond. ,,Ze heeft haar eigen financiële belangen boven die van een ander gesteld'', zei de officier van justitie.

G. erkent dat capsules met iboga in haar woning en de bed and breakfast aanwezig waren en suggereerde dat de Zweedse zichzelf heeft bediend. ,,Ze dacht dat het misschien de magic bullet was.'' Dat acht het OM een onaannemelijk scenario. G. zou zichzelf zien als de 'iboga-fee', maar speelde volgens het OM Russisch roulette met mensenlevens.

De uitspraak is op 10 april.