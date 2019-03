Verdachten vier moorden zwijgen en ontkennen

Ⓒ NEWS UNITED / DENNIS BAKKER

ALMELO - De drie mannen die ervan worden verdacht dat zij in november vier mannen hebben doodgeschoten in Enschede, zeggen niets over hun mogelijke betrokkenheid. Twee van hen ontkennen via hun advocaten dat ze er iets mee te maken hebben. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Almelo.