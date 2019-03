Zes verdachten voor rechter om 4-voudige moord

Ⓒ NEWS UNITED / DENNIS BAKKER

ALMELO - Vijf mannen en een vrouw die verdacht worden van betrokkenheid bij een viervoudige moord in Enschede in november, verschijnen dinsdag voor het eerst voor de rechtbank in Almelo. Daar is een eerste niet-inhoudelijke zitting in hun zaak. De vier dode mannen werden op 13 november gevonden in een growshop in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten. De aanleiding was mogelijk een ruzie in de hennepwereld.