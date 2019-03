Veel leerkrachten willen vrijdag staken

DUO Onderwijsonderzoek & Advies peilde begin deze maand de stakingsbereidheid onder leerkrachten in het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderwijs op speciale scholen). De resultaten zijn dinsdag bekendgemaakt. De grote meerderheid van de leerkrachten (78 procent) voelt zich, enigszins of in sterke mate, gesteund door de directeur in hun besluit om al dan niet te gaan staken.

Leraren die niet van plan zijn te staken, noemen als reden dat ze niet willen dat leerlingen en ouders de dupe zijn of dat staken voorbarig is omdat de bonden en het ministerie nog met elkaar onderhandelen.

Volle loon ingehouden

Twee derde van de ondervraagde leerkrachten (66 procent) geeft aan dat hun schoolbestuur het volle loon inhoudt van stakende leraren. Volgens 16 procent van de leerkrachten betaalt hun schoolbestuur het volle loon door en 14 procent weet niet wat het beleid van hun schoolbestuur hierin is.

Docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel houden sinds maandag een actieweek op basis- en middelbare scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten. Die eindigt vrijdag met een demonstratie op het Haagse Malieveld voor meer investeringen in het onderwijs, onder meer om het lerarentekort tegen te gaan. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is er voor heel het onderwijs, van basisonderwijs tot en met de universiteiten, 4 miljard euro nodig. De bond verwacht vrijdag minstens 10.000 demonstranten.