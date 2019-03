SGP tegen zoenende vrouwen

Het gaat om reclame voor datingsite Novamora. De partij, met acht zetels in de gemeenteraad, vindt dat Gelderland regels moet opstellen om ’dergelijke aanstootgevende reclame’ te voorkomen. „Het past niet bij een levenswijze conform de bijbel.”

Novamora is een site die stellen samenbrengt die een spannende date willen. Volgens SGP’er Ruitenberg veroorzaken sites als Novamora ’veel narigheid’.

Eerder dit jaar was er gedoe rond een poster van de H&M waar twee zoenende vrouwen te zien waren. In maart 2018 was er een relletje over zoenende mannen op een poster van SuitSupply.