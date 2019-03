Advocaten Holleeder beginnen aan derde dag verdediging

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 10.00 uur live mee.

Vorige week zijn Robert Malewicz en Sander Janssen daar al mee gestart. Bij die gelegenheid richtten de advocaten hun pijlen met name op de kroongetuigen, die volgens hen ‘gekocht’ zijn en elkaar tegenspreken, en op de zussen van Holleeder. Over de jongste zus, ex-advocate Astrid, zei Janssen dat ze alle symptomen vertoonde van een post-traumatische stress stoornis, waardoor haar herinnering mogelijk is aangetast.

De advocaten gaan voor vrijspraak van Willem Holleeder, omdat ze vinden dat ieder bewijs van betrokkenheid bij zes levensdelicten ontbreekt.