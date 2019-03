’Ex-vriendin Holleeder geen betrouwbare getuige’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 10.00 uur live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Vorige week richtte de verdediging de pijlen op de kroongetuigen (,,gekocht”) en Astrid Holleeder, van wie de herinneringen mogelijk zijn aangetast door een post-traumatische stress stoornis.

Nu moest Sandra den Hartog, het ontgelden. Volgens Janssen heeft zij er alle belang bij om tegen Holleeder te verklaren. De advocaat noemde het niet toevallig dat het omvangrijke Fiod-onderzoek naar Den Hartogs financiën in een diepe bureaulade is verdwenen vanaf het moment dat zij als getuige tegen Holleeder ging verklaren.

Witwassen

Den Hartog was getrouwd met crimineel Sam Klepper, die zijn met misdrijven bij elkaar verdiende geld onder meer stalde bij een bank in Liechtenstein. De Fiod deed 6,5 jaar onderzoek naar de constructies die Klepper en zijn vrouw gedurende een periode van twintig jaar gebruikten om het geld aan het oog te onttrekken en wit te wassen.

Als Sandra den Hartog zou worden vervolgd voor het witwassen van crimineel geld, dan zou haar comfortabele leven op het spel staan, aldus advocaat Janssen. Ze had er dus alle belang bij om een deal te sluiten met het OM over het afleggen van getuigenverklaringen tegen Holleeder.

Dat de rechtbank eerder oordeelde dat Den Hartog geen vragen hoefde te beantwoorden over haar financiën, vindt Janssen ,,tot op de dag van vandaag onbegrijpelijk. U had inzicht moeten hebben in het zwaard van Damocles dat jarenlang boven haar hoofd hing om te kunnen bepalen of dat een rol speelde.”