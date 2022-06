Pompekliniek in Nijmegen trekt verloven in om ontsnapte tbs’ers

Met de maatregel wil de kliniek maatschappelijke onrust voorkomen, licht een woordvoerster toe. Angst dat andere tbs'ers geïnspireerd worden door de ontsnapping van de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Windster dinsdagavond, ligt niet aan het besluit ten grondslag. "We willen alles rustig en stabiel houden."

Maandag wordt opnieuw besloten over de verloven, aldus de woordvoerster. Zij laat weten dat de maatregel zo'n honderd mensen raakt. Het gaat alleen om de kliniek in Nijmegen, het besluit geldt niet voor de andere locaties van de Pompestichting.

Extra hekwerk

De kliniek in Nijmegen heeft nog meer veiligheidsmaatregelen genomen na de ontsnapping. Op het terrein wordt tijdelijk een extra hekwerk geplaatst, voorzien van detectie. Ook is er extra toezicht op het terrein zelf.

Het Openbaar Ministerie kon vrijdag nog weinig delen over de zoektocht naar de twee tbs'ers, die binnen een minuut via een gat in een hek ontsnapten. Handlangers stonden ze met een vluchtauto op te wachten. Er werd direct gezocht met onder meer een politiehelikopter, maar tot dusver werd het duo niet gevonden. Het OM kon niet zeggen of vermoed wordt dat de twee nog in Nederland of in het buitenland zijn. Ook is nog onbekend van hoeveel handlangers de tbs'ers hulp hadden.

Het duo is volgens het OM vuurwapengevaarlijk. Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor een gewelddadige overval. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven kwam.