Koningspaar begonnen aan staatsbezoek in Oostenrijk, opvallend programma voor de boeg

Even voor het middaguur arriveerde het paar bij de Homburg in Wenen, de residentie van zowel de Oostenrijkse bondspresident als de bondskanselier. Het Wilhelmus en het Oostenrijkse volkslied werden gespeeld. De koning inspecteerde vervolgens de erewacht.

De visite is bedoeld om de goede verstandhouding tussen beide landen te onderstrepen, hoewel een staatsbezoek aan Oostenrijk de laatste keer in de zestiger jaren van de vorige eeuw plaatshad, door koningin Juliana.

In het programma valt op dat het koningspaar de voor Nederlanders bekende platgetreden paden in het Alpenland links laat liggen.

Want terwijl het duo doorgaans jaarlijks in Lech is om te skiën, is er geen aandacht voor de bergsport. Ook componist Wolfgang Amadeus Mozart ontbreekt in het programma. Willem-Alexander en Máxima krijgen andere zaken te zien, zoals de manier waarop het land werkt aan de integratie van nieuwe landgenoten. Hiertoe zijn projecten in wijken opgezet waar bewoners elkaar tegenkomen. In de keuken bijvoorbeeld, waar koning en koningin gaan helpen bij het bereiden van enkele exotische gerechten. Ook wordt met Oekraïense vluchtelingen gesproken.

Schönbrunn-paleis

Het Schönbrunn-paleis met de kamers van keizerin Sisi wordt niet bezocht. Toch krijgen Willem-Alexander en Máxima een vleugje mee van het leven van hun Habsburgse collega’s van weleer. Ze bezoeken de hofbibliotheek en de hofbakkerij waar nog steeds chocolaatjes en apfesltrudel worden gemaakt. Sisi was naar verluidt verzot was op de beroemde viooltjes-sorbet van de bakkerij.

Maandagavond wordt het gezelschap verwacht op slot Belvedere, waar de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen een staatsbanket aanbiedt. Willem-Alexander en Máxima zetten daar als contraprestatie dinsdag een optreden van het Nederlands Kamerkoor tegenover in het Wiener Konzerthaus.

Op woensdag nemen koning en koningin de trein naar Graz. Daar is aandacht voor waterstof, innovatie en duurzame mobiliteit.

Nadat het koningspaar vlak voor het uitbreken van de corona-pandemie nog op staatsbezoek was in Indonesië, werden de visites de afgelopen jaren met mate ingepland. Vorig jaar ging het duo nog naar Berlijn voor een staatsbezoek en een vaarwel aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook waren koning en koningin in Noorwegen. Een staatsbezoek aan Griekenland werd door de pandemie twee keer uitgesteld en staat nu voor dit najaar op het programma. Op dit moment wordt ook een staatsbezoek aan Zweden voorbereid.