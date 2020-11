Tientallen besmettingen bij vleesverwerker: week dicht

Het besluit van de directie van Verhey is genomen in overleg met de Veiligheidsregio en GGD Zuid Limburg. De sluiting gaat om middernacht in, van woensdag op donderdag. Bij het vleesbedrijf werken 225 mensen waarvan ruim de helft op uitzendbasis.

Tot half oktober werd slechts één coronabesmetting geconstateerd binnen Verhey Vlees. Op maandag 26 oktober meldden zich zeventien uitzendkrachten af, omdat ze in afwachting waren van een coronatest. Diezelfde dag ontvingen zes van hen de uitslag, alle zes waren positief.